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Азиатские индексы снизились - 06-07-22

Азиатские индексы снизились - 06-07-22

ТОКИО, 6 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 6 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.18% и составил 26107.65 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.73% и составил 1855.97 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.47% и составил 3355.35 пункта, а HANG SENG снизился на 1.12% и составил 21586.66 пункта.


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