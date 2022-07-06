Азиатские индексы снизились - 06-07-22
ТОКИО, 6 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 6 июля на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.18% и составил 26107.65 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.73% и составил 1855.97 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.47% и составил 3355.35 пункта, а HANG SENG снизился на 1.12% и составил 21586.66 пункта.
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