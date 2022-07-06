Экс-губернатор Ширакской области Карен Саруханян заменит в Национальном Собрании депутата фракции “Гражданский договор” Артура Давтяна, который назначен на должность судьи Судейской коллегии по гражданским делам Антикоррупционной палаты Кассационного суда.

В беседе с Арменпресс Карен Саруханян подтвердил, что примет мандат, подчеркнув, что своей деятельностью будет помогать жителям Ширакской области и постарается быть максимально полезным для всех.

Карен Саруханян занимал ряд должностей: был заместителем министра по чрезвычайным ситуациям (сентябрь-декабрь 2021 г.), с июня 2018 г. по январь 2019 г. был губернатором Ширакской области, 9 декабря 2018 г. избран депутатом Национального Собрания от блока “Мой шаг”. В 2021 году был избран председателем территориального совета Гюмри партии “Гражданский договор”.