Мы обсудили 2 важных проекта, оппозиционеров нет ни на улице, ни в НС: Рубинян коснулся оппозиции







"Может показаться, что наш поиск оппозиции устарел, но на самом деле я считаю, что это очень важная тема", - сказал Рубинян.



Он упомянул, что с начала работы НС 8-го созыва при обсуждении проектов на различные темы, не касающиеся обороны и безопасности, партнеры по оппозиции жаловались и поднимали вопрос, время ли для сейчас для обсуждения этих тем.



"Но только что мы обсуждали законопроекты о внесении изменений и дополнений в Закон РА "Об обороне" и о внесении изменений и дополнений в Закон "О воинской службе и статусе военнослужащих": два важных проекта. Наших коллег по оппозиции сейчас нет на улице, их нет здесь. Когда их спрашивают, вернутся ли они в Национальное собрание, они говорят, что вернутся со своей повесткой дня. Ну какая у них повестка, если их повестка не на улице, не здесь, не проект Закона об обороне, не Закон о воинской службе и статусе военнослужащих, то какая у них повестка дня", - сказал Рубинян.



По словам вице-спикера НС, представление о повестке дня оппозиции может составить их публичная активность в последние дни. "И их публичная активность в последние дни сводилась к следующему: отставкам здесь своих должностей, а в случае нескольких человек - отказу от мандатов. Поэтому, думаю, можно сделать вывод, что в эти дни единственная повестка дня оппозиции – это бегство от Национального собрания», – выразил свое мнение Рубинян.



Обсужденный на внеочередной сессии НС 6 июля законопроект о внесении изменений и дополнений в закон «О воинской службе и статусе военнослужащих» предусматривает, что офицер, окончивший военно-учебное заведение и назначенный на военную службу, на офицерскую должность в системе Минобороны получит 3-х комнатную квартиру в Ереване. А пакетом законопроектов о внесении изменений и дополнений в Закон РА "Об обороне" среди прочих изменений и дополнений закреплено, что начальник Генерального штаба будет первым заместителем министра обороны . ЕРЕВАН, 6 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Заместитель Председателя НС РА Рубен Рубинян сослался на стиль работы оппозиции, подчеркнув, что в парламенте обсуждались важнейшие законопроекты «Об обороне и военной службе», в которых оппозиция также не участвовала. Как сообщает «Арменпресс» , об этом Рубинян сказал в своем выступлении на внеочередной сессии НС."Может показаться, что наш поиск оппозиции устарел, но на самом деле я считаю, что это очень важная тема", - сказал Рубинян.Он упомянул, что с начала работы НС 8-го созыва при обсуждении проектов на различные темы, не касающиеся обороны и безопасности, партнеры по оппозиции жаловались и поднимали вопрос, время ли для сейчас для обсуждения этих тем."Но только что мы обсуждали законопроекты о внесении изменений и дополнений в Закон РА "Об обороне" и о внесении изменений и дополнений в Закон "О воинской службе и статусе военнослужащих": два важных проекта. Наших коллег по оппозиции сейчас нет на улице, их нет здесь. Когда их спрашивают, вернутся ли они в Национальное собрание, они говорят, что вернутся со своей повесткой дня. Ну какая у них повестка, если их повестка не на улице, не здесь, не проект Закона об обороне, не Закон о воинской службе и статусе военнослужащих, то какая у них повестка дня", - сказал Рубинян.По словам вице-спикера НС, представление о повестке дня оппозиции может составить их публичная активность в последние дни. "И их публичная активность в последние дни сводилась к следующему: отставкам здесь своих должностей, а в случае нескольких человек - отказу от мандатов. Поэтому, думаю, можно сделать вывод, что в эти дни единственная повестка дня оппозиции – это бегство от Национального собрания», – выразил свое мнение Рубинян.Обсужденный на внеочередной сессии НС 6 июля законопроект о внесении изменений и дополнений в закон «О воинской службе и статусе военнослужащих» предусматривает, что офицер, окончивший военно-учебное заведение и назначенный на военную службу, на офицерскую должность в системе Минобороны получит 3-х комнатную квартиру в Ереване. А пакетом законопроектов о внесении изменений и дополнений в Закон РА "Об обороне" среди прочих изменений и дополнений закреплено, что начальник Генерального штаба будет первым заместителем министра обороны .