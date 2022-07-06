Шаньдун – уникальный исторический и культурный центр, одна из лучших отправных точек для знакомства с Китаем изнутри

ШАНДУНЬ, 6 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Китайская провинция Шаньдун является одной из трех провинций, играющих ведущую роль в экономической жизни страны.



В беседе с корреспондентом «Арменпресс», находящимся с ознакомительным визитом в Китае, вице-начальник Канцелярии иностранных дел народного правительства провинции Шаньдун Линь Хайбинь подчеркнул, что провинция готова найти грани сотрудничества с Арменией и армянским народом.



«Подобно тому, как армянский коньяк известен всему миру, наша провинция славится своим пивом», - сказал он, подчеркнув особенности провинции.



Линь Хайбинь, касаясь армяно-китайского сотрудничества, подчеркнул, что в провинции Шаньдун проживает Нунэ, армянка по национальности, вышедшая замуж за китайского фермера. "Этот пример может служить для нас основой и является доказательством того, что языковые и культурные различия не являются препятствием для сближения двух наших народов", - сказал он.



Касаясь пандемии коронавируса, Хайбинь подчеркнул, что приоритетом для китайских властей является здоровье людей, и Китай постоянно борется с пандемией. По этой причине любой въезжающий в страну должен пройти 14-дневный карантин.



Он подчеркнул, что в Китае ведется жесткая борьба с распространением эпидемии, и люди, понимая все это, всегда носят маски.



По словам Хайбиня, Шаньдун может стать отличной отправной точкой для тех, кто хочет и начинает знакомиться с Китаем изнутри.



Шаньдун — одна из провинций Китая, включающая 16 префектур и 140 городов. По состоянию на 2020 год население штата превышает 101 миллион человек. В этой провинции расположены Гора Тай и Желтое море. Здесь родился Конфуций. Областной центр — город Цзинань.



Шаньдун – уникальный историко-культурный центр, к которому добавляются еще и замечательные пейзажи. В результате сочетания этих двух факторов провинция стала плавильным котлом китайской культуры, с которого можно начать исследование Китая.