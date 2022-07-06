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Руководителям подразделений воинских частей поручено повысить уровень готовности и бдительность персонала

Руководителям подразделений воинских частей поручено повысить уровень готовности и бдительность персонала
ЕРЕВАН, 6 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. 6 июля в N-ской воинской части состоялось слет-совещание.

Как сообщили «Арменпресс» в Минобороны, обсуждались вопросы боевой подготовки, боевого дежурства и другие вопросы, связанные с воинской службой.

Начальникам частей даны указания по повышению уровня подготовки и бдительности личного состава.
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