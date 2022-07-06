Джекки Спиер требует от Госдепа представить причины оказания военной поддержки Азербайджану
12:11, 6 Июль 2022
ЕРЕВАН, 6 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Джекки Спиер, сопредседатель комитета по делам Армении Конгресса США, представила поправку к Закону об ассигнованиях на национальную безопасность на 2023 бюджетный год, призвав Государственный департамент США представить отчет, документирующий причины повторного введения администрацией Байдена обхода поправки 907 к Закону о поддержке свободы. Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает Армянский комитет Ай Дат США.
Поправка 907 к Закону о помощи свободе, принятая Конгрессом США в 1992 году, ограничивает помощь Азербайджану только гуманитарной помощью. Она предполагает, что США не должны оказывать поддержку правительству Азербайджана до тех пор, пока эта страна не предпримет шаги по прекращению блокады и вариантов применения силы против Армении и Арцаха.
Спиер также потребовала, чтобы в представляемом отчете была информация о том, не навредила ли американская поддержка Азербайджану мирному процессу в Арцахе.
Вышеупомянутая 992-я поправка была поддержана конгрессменами Джуди Чу, Фрэнком Фэллоном и Адамом Шиффом.
Делегация Ай Дат в США заявила, что прилагает большие усилия для увеличения числа сторонников 992-й поправки во время обсуждения в процедурном комитете Палаты представителей на следующей неделе.
Если поправки к Закону об ассигнованиях на национальную безопасность будут приняты комитетом, они будут поставлены на голосование в Палате представителей США.
В 2022 году президент США Джо Байден вновь обошел 907-ю поправку к Закону о поддержке свободы, тем самым позволив США оказывать прямую военную поддержку коррумпированному режиму Азербайджана.
Примечательно, что еще будучи кандидатом в президенты Байден заявил, что США должны присоединиться к 907-й поправке «Акта о поддержке свободы», «остановив поток военной техники в Азербайджан». Однако уже будучи президентом, в 2021 году, он отказался от своего предыдущего заявления и включил в бюджетный год оказание прямой военной помощи Азербайджану.
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