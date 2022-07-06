Конгрессмены США потребовали от правительства отчета о применении Азербайджаном запрещенного оружия в 44-дневной войне







В частности, конгрессмены потребовали включить в отчет сведения о том, использовались ли устройства американского производства в турецких беспилотниках, применявшихся Азербайджаном в 2020 году против Армении и Арцаха. Кроме того, в отчете должны быть представлены сведения об использовании Азербайджаном против Арцаха белого фосфора, кассетных бомб и другого запрещенного оружия, привлечении к войне Турцией и Азербайджаном иностранных наемников-террористов.



Около дюжины членов Конгресса выразили свою поддержку поправке 837.



Делегация Ай Дат в США заявила, что прилагает большие усилия для увеличения числа сторонников поправки 837 во время обсуждения в процедурном комитете Палаты представителей на следующей неделе.



Если поправки к Закону об ассигнованиях на национальную безопасность будут приняты комитетом, они будут поставлены на голосование в Палате представителей США. ЕРЕВАН, 6 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Конгрессмены США Тони Карденас и Брэд Шерман внесли поправку в Закон об ассигнованиях на национальную безопасность на 2023 финансовый год, призывающую министерство обороны в консультации с Госдепартаментом представить Конгрессу отчет о действиях Азербайджана во время карабахской войны 2020 года. Как сообщает «Арменпресс» , об этом сообщает Американский комитет Ай Дат.В частности, конгрессмены потребовали включить в отчет сведения о том, использовались ли устройства американского производства в турецких беспилотниках, применявшихся Азербайджаном в 2020 году против Армении и Арцаха. Кроме того, в отчете должны быть представлены сведения об использовании Азербайджаном против Арцаха белого фосфора, кассетных бомб и другого запрещенного оружия, привлечении к войне Турцией и Азербайджаном иностранных наемников-террористов.Около дюжины членов Конгресса выразили свою поддержку поправке 837.Делегация Ай Дат в США заявила, что прилагает большие усилия для увеличения числа сторонников поправки 837 во время обсуждения в процедурном комитете Палаты представителей на следующей неделе.Если поправки к Закону об ассигнованиях на национальную безопасность будут приняты комитетом, они будут поставлены на голосование в Палате представителей США.