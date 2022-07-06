Конгрессмены США потребовали от правительства отчета о применении Азербайджаном запрещенного оружия в 44-дневной войне
11:53, 6 Июль 2022
ЕРЕВАН, 6 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Конгрессмены США Тони Карденас и Брэд Шерман внесли поправку в Закон об ассигнованиях на национальную безопасность на 2023 финансовый год, призывающую министерство обороны в консультации с Госдепартаментом представить Конгрессу отчет о действиях Азербайджана во время карабахской войны 2020 года. Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает Американский комитет Ай Дат.
В частности, конгрессмены потребовали включить в отчет сведения о том, использовались ли устройства американского производства в турецких беспилотниках, применявшихся Азербайджаном в 2020 году против Армении и Арцаха. Кроме того, в отчете должны быть представлены сведения об использовании Азербайджаном против Арцаха белого фосфора, кассетных бомб и другого запрещенного оружия, привлечении к войне Турцией и Азербайджаном иностранных наемников-террористов.
Около дюжины членов Конгресса выразили свою поддержку поправке 837.
Делегация Ай Дат в США заявила, что прилагает большие усилия для увеличения числа сторонников поправки 837 во время обсуждения в процедурном комитете Палаты представителей на следующей неделе.
Если поправки к Закону об ассигнованиях на национальную безопасность будут приняты комитетом, они будут поставлены на голосование в Палате представителей США.
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