Kyodo: в Японии зафиксировали рекордное для июня число госпитализаций из-за жары

Число жителей Японии, госпитализированных в июне из-за теплового удара, составило 15 657, что стало рекордно высоким показателем для данного месяца. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщило агентство Kyodo.

Как оно отмечает, нынешнее число более чем в два раза превысило предыдущий антирекорд, зафиксированный в июне 2011 года, когда в больницы были доставлены 6 980 человек. Кроме того, 17 госпитализированных умерли, что также стало антирекордом. Помимо этого, 439 поступившим в больницы пришлось остаться в медучреждениях на три недели для завершения лечения.

В Японии всю прошлую неделю наблюдалась рекордная за почти 150 лет жара. Среднесуточная температура в Токио превышала 32 градуса Цельсия, а в некоторых регионах страны столбики термометров поднимались выше отметки 40 градусов.

Период наиболее жаркой погоды в стране обычно приходится на июль и август. Местные власти призывают население носить головные уборы, потреблять больше жидкости и ограничить время пребывания на солнце.