Великобритания передаст Украине 10 самоходных артиллерийских установок

Киев в ближайшее время получит от Лондона 10 самоходных артиллерийских установок, а также барражирующие боеприпасы, передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС.

Как говорится в заявлении, распространенном канцелярией премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, он сообщил об этом во вторник по телефону президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Премьер-министр предоставил ему последнюю информацию о британской военной технике, в том числе о 10 самоходных артиллерийских системах и барражирующих боеприпасах, которые поступят в страну в ближайшие дни и недели", - отмечается в документе.

Джонсон также выразил уверенность в том, что ВС Украины смогут отвоевать территории, "недавно захваченные силами" РФ.

Лидеры обсудили также ситуацию с "рожденными в Великобритании украинскими военными", которые были взяты в плен российскими войсками. Обсуждался также вопрос о месте проведения песенного конкурса "Евровидение-2023". Как указывают на Даунинг-стрит, Джонсон сказал Зеленскому, что Великобритания обратилась к Европейскому вещательному союзу (ЕВС) с просьбой рассмотреть возможность провести конкурс в Украине. Ранее в ЕВС заявили, что это невозможно и предложили Соединенному Королевству принять конкурс у себя.

В конце апреля министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что королевство передаст Украине самоходные зенитные установки Stormer, оснащенные ракетами Starstreak. При этом он опроверг сообщения о том, что в Украину будут поставляться британские самоходные гаубицы AS90, назвав их старой и крайне неудобной в транспортировке техникой. В сообщении премьерской канцелярии не уточняется, какие именно модели военной техники должны быть вскоре отправлены в Украину.