В первом полугодии текущего года естественный прирост населения Арцаха составил 372 человека

В первом полугодии текущего года в Арцахе зарегистрировано 864 рождения, что на 204 больше показателя аналогичного периода 2021 года, рост составляет 131%.

Как передает Арменпресс, начальник отдела социально-демографической статистики и статистики рынка труда Национальной статистической службы Республики Арцах Лилия Петросян.

«Среди рожденных детей больше мальчиков - 53,6%. Самые популярные имена для мальчиков: Давид, Тигран, Айк; а для девочек — Мане, Мария, Ева», — отметила Петросян.

По ее словам, за отчетный период по сравнению с предыдущим годом количество зарегистрированных смертей сократилось на 22,5%. В результате в первом полугодии текущего года естественный прирост населения республики составил 372 человека.