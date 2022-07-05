Министр ИД Арцаха провел телефонный разговор со своим коллегой из Приднестровья

5 июля, министр иностранных дел Республики Арцаха Давид Бабаян провел телефонный разговор с главой внешнеполитического ведомства Приднестровской Молдавской Республики Виталием Игнатьевым.

Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве иностранных дел Республики Арцах.

Давид Бабаян поздравил коллегу с днем рождения, пожелал плодотворной деятельности и успехов.

Стороны обсудили ситуацию в регионе и возможные тенденции развития. Была подчеркнута необходимость сохранения и расширения сотрудничества как между Арцахом и Приднестровьем, так и между внешнеполитическими ведомствами двух стран.