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Министр ИД Арцаха провел телефонный разговор со своим коллегой из Приднестровья

Министр ИД Арцаха провел телефонный разговор со своим коллегой из Приднестровья

5 июля, министр иностранных дел Республики Арцаха Давид Бабаян провел телефонный разговор с главой внешнеполитического ведомства Приднестровской Молдавской Республики Виталием Игнатьевым.

Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве иностранных дел Республики Арцах.

Давид Бабаян поздравил коллегу с днем рождения, пожелал плодотворной деятельности и успехов.

Стороны обсудили ситуацию в регионе и возможные тенденции развития. Была подчеркнута   необходимость сохранения и расширения сотрудничества как между Арцахом и Приднестровьем, так и между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

 


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