Температура воздуха в республике с 5 по 10 июля постепенно повысится

В Ереване днем 5 июля, 6-10 июля ожидается погода без осадков. В вечерние часы ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга, отметив, что днем 5-го июля, 6-го июля, 7-го июля, 9-го и 10-го июля на территории республики будет наблюдаться погода без осадков. 5-10 июля температура воздуха постепенно повысится на 4-6 градусов.

8 июля, после полудня, в отдельных районах ожидается кратковременный дождь с грозой, возможен град. Ветер юго-восточный 2-5м/с, во время грозы возможно усиление ветра до 17-22м / с.

В Араратской долине в вечерние часы ожидается усиление ветра до 15-20 м / с.

В Арцахе 5июля и 6 июля ожидается погода без осадков.