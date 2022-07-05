Саркис Адамян подпишет договор с клубом Köln. Немецкие СМИ

Нападающий национальной сборной Армении по футболу Саркис Адамян может перейти из клуба Hoffenheim в другой немецкий клуб.

Как передает Арменпресс, об этом пишут немецкие СМИ.

По данным издания, Адамян перейдет в Köln, с которым подпишет двухлетний контракт.

Ранее стало известно, что нападающий национальной сборной Армении по футболу Саркис Адамян вернется из Brugge в Hoffenheim, с которым у него контракт до 2023 года. Саркис Адамян провел вторую часть завершенного сезона за плату в бельгийском клубе Brugge, в составе которого стал чемпионом Бельгии. В составе Brugge Адамян участвовал в 16 играх, став автором 6 голов и 1 голевой передачи.