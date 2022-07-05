Зеленский прокомментировал вероятность вовлечения Беларуси в украинский конфликт

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что Беларусь не станет стороной украинского конфликта, но признает, что эту страну могут втянуть в него.

Как передает Арменпресс, об этом Зеленский сказал во время онлайн-выступления на правительственном круглом столе The Economist.

"Мы думаем, что Беларусь не вмешается в эту войну, но провокации есть и будут. Белоруссия находится под угрозой вовлечения»,- сказал Зеленский, подчеркнув, что Киев готовится к такому развитию событий.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его российский коллега Владимир Путин никогда не просил его участвовать в военных действиях на Украине.