Ожидается широкое участие армянской молодежи из Грузии в VIII Летних Панармянских играх
14:56, 5 Июль 2022
Председатель Всемирного комитета Панармянских игр Ишхан Закарян встретился с членом исполкома ВКПИ, представителем Грузии Ваном Байбутом.
В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с организацией и проведением VIII Панармянских летних игр, а также проблемы, связанные с участием молодежи из армянонаселенных городов Грузии в Панармянских играх. По предварительным договоренностям, в VIII Панармянских летних играх примет участие большое количество армянской молодежи Грузии. Следующие встречи президента Всемирного комитета Панармянских игр пройдут в странах Центральной Азии.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм