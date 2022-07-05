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Ожидается широкое участие армянской молодежи из Грузии в VIII Летних Панармянских играх

Ожидается широкое участие армянской молодежи из Грузии в VIII Летних Панармянских играх

Председатель Всемирного комитета Панармянских игр Ишхан Закарян встретился с членом исполкома ВКПИ, представителем Грузии Ваном Байбутом.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с организацией и проведением VIII Панармянских летних игр, а также проблемы, связанные с участием молодежи из армянонаселенных городов Грузии в Панармянских играх. По предварительным договоренностям, в VIII Панармянских летних играх примет участие большое количество армянской молодежи Грузии. Следующие встречи президента Всемирного комитета Панармянских игр пройдут в странах Центральной Азии.

 

 


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