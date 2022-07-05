Fly Arna запустила второй рейс —по маршруту Ереван-Шарм-Эль-Шейх
Национальный авиаперевозчик Армении Fly Arna, совместное предприятие Государственного фонда интересов Армении (ANIF) и Air Arabia Group, запустил второй маршрут— Ереван-Шарм-Эль-Шейх.
Об этом Арменпресс сообщили в авиакомпании.
Первый рейс G6 503 вылетел из международного аэропорта Звартноц в 11:00 часов 4 июля и приземлился в международном аэропорту Шарм-Эль-Шейха в 12:25 часов по местному времени. Каждую неделю Fly Arna будет выполнять три рейса из Еревана в Шарм-Эль-Шейх и обратно.
В торжественной церемонии по случаю запуска второго маршрута Fly Arnaприняли участие члены команды Fly Arna, представители Международного аэропорта «Звартноц» и Комитета гражданской авиации.
В своем выступлении пресс-секретарь Fly Arna Гаяне Антонянотметила: «Мы действительно очень рады запустить второй рейс Fly Arna, который даст нашим пассажирам возможность исследовать еще один великий город Египта— Шарм-Эль-Шейх, отныне с национальным перевозчиком. Вдохновленные энтузиазмом и радостью пассажиров новой национальной авиакомпании Армении, в самое ближайшее время мы объявим много новых направлений».
|
Рейс
|
Вылет
|
Время
|
Прибытие
|
Время
|
Дни
|
G6 503
|
Ереван
|
11:00
|
Шарм-Эль-Шейх
|
12:25
|
Airbus A320
|
понедельник, среда, суббота
|
G6 504
|
Шарм-Эль-Шейх
|
13:05
|
Ереван
|
18:05
|
Airbus A320
|
понедельник, среда, суббота
Желающие могут забронировать билеты на прямые рейсы из Еревана в Шарм-Эль-Шейх через официальный сайт Fly Arna (www.flyarna.com), колл-центр (+374 41 38 00 83) или в туристических агентствах.
FlyArna последовательно работает над расширением географии полетов и в скором времени объявит о новых направлениях.
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