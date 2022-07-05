Fly Arna запустила второй рейс —по маршруту Ереван-Шарм-Эль-Шейх

Национальный авиаперевозчик Армении Fly Arna, совместное предприятие Государственного фонда интересов Армении (ANIF) и Air Arabia Group, запустил второй маршрут— Ереван-Шарм-Эль-Шейх.

Об этом Арменпресс сообщили в авиакомпании.

Первый рейс G6 503 вылетел из международного аэропорта Звартноц в 11:00 часов 4 июля и приземлился в международном аэропорту Шарм-Эль-Шейха в 12:25 часов по местному времени. Каждую неделю Fly Arna будет выполнять три рейса из Еревана в Шарм-Эль-Шейх и обратно.

В торжественной церемонии по случаю запуска второго маршрута Fly Arnaприняли участие члены команды Fly Arna, представители Международного аэропорта «Звартноц» и Комитета гражданской авиации.

В своем выступлении пресс-секретарь Fly Arna Гаяне Антонянотметила: «Мы действительно очень рады запустить второй рейс Fly Arna, который даст нашим пассажирам возможность исследовать еще один великий город Египта— Шарм-Эль-Шейх, отныне с национальным перевозчиком. Вдохновленные энтузиазмом и радостью пассажиров новой национальной авиакомпании Армении, в самое ближайшее время мы объявим много новых направлений».

Рейс Вылет Время Прибытие Время Дни G6 503 Ереван 11:00 Шарм-Эль-Шейх 12:25 Airbus A320 понедельник, среда, суббота G6 504 Шарм-Эль-Шейх 13:05 Ереван 18:05 Airbus A320 понедельник, среда, суббота

Желающие могут забронировать билеты на прямые рейсы из Еревана в Шарм-Эль-Шейх через официальный сайт Fly Arna (www.flyarna.com), колл-центр (+374 41 38 00 83) или в туристических агентствах.

FlyArna последовательно работает над расширением географии полетов и в скором времени объявит о новых направлениях.