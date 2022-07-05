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Запрещен вывоз зерна с территории Республики Арцах

Запрещен вывоз зерна с территории Республики Арцах

По решению правительства Арцаха вывоз зерна с территории Арцаха запрещен. 

Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве сельского хозяйства Республики Арцах.

«Согласно п. 4 ч. 1, ст. 11 Закона «О правовом режиме военного положения», постановлением правительства Республики Арцах № 755-Ն, с 1 июля этого года запрещен вывоз семян с территории Республики Арцах - в том числе пшеница и ячмень.

Контроль за исполнением настоящего решения возложен на Министерство внутренних дел Республики Арцах и Комитет государственных доходов Республики Арцах", - говорится в сообщении.

 


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