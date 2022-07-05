Столтенберг объявил о начале ратификации протоколов о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Столтенберг заявил о запуске ратификации членства Финляндии и Швеции в НАТО.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.

"Сегодня мы официально подпишем протоколы о членстве, с этого начнется процесс ратификации", - сказал он.

По словам Столтенберга, "двери НАТО остаются открытыми для европейских стран, готовых содействовать обеспечению общей безопасности". Ожидается, что после подписания протоколы о вступлении Швеции и Финляндии будут направлены на ратификацию всеми членами Североатлантического альянса. По информации СМИ, этот процесс может занять несколько месяцев.

На церемонии присутствовали главы МИД Швеции и Финляндии Анн Линде и Пекка Хаависто.