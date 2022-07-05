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ВС Азербайджана обстреляли дорогу, ведущую в село Хачик: поврежден автомобиль главы общины

ВС Азербайджана обстреляли дорогу, ведущую в село Хачик: поврежден автомобиль главы общины

4 июля около 21:15 часов подразделения ВС Азербайджана из различных видовстрелкового оружия —в том числе и крупнокалиберных, открыли огонь по армянским боевым позициям, расположенным в западной части армяно-азербайджанской границы, в частности, на участке села Хачик Вайоц Дзорской области, а также в направлении дороги, ведущей в село, вследствие чего поврежден автомобиль главы общины.

Об этом сообщили Арменпресс в Министерстве обороны Армении.

Ответными действиями армянской стороны огонь азербайджанских подразделений был подавлен. С армянской стороны пострадавших нет.

 


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