Санджай Верма воздал дань уважения памяти жертв Геноцида армян

Секретарь Западного направления Министерства иностранных дел Индии Санджай Верма посетил Мемориальный комплекс Цицернакаберда, где воздал дань уважения памяти жертв Геноцида армян.

Как передает Арменпресс, Санджай Верма возложил венок к Мемориалу, а также цветы у Вечного огня.

Фото։ Айка Бадаляна

Секретарь Западного направления МИД Индии Санджай Верма в Армении принял участие в 8-ом заседании армяно-индийской межправительственной комиссии по сотрудничеству в сферах торговли, экономики, технологий, науки, образования и культуры.

4 апреля Санджай Верма провел встречу с министром иностранных дел РА Араратом Мирзояном.