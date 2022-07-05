Из-за роста заболеваемости COVID-19 Франция может ввести санитарные пропуска на границах

Премьер-министр Франции Элизабет Борн в связи с обстановкой из-за коронавируса в стране предложила законопроект, позволяющий ввести санитарные пропуска на границах. 11 июля его рассмотрит Национальное собрание.

Как передает Арменпресс, об этомLe Figaro заявил спикер правительства Оливье Веран.

"Это даст возможность расширить действие некоторых абсолютно необходимых распоряжений, чтобы противостоять продолжению эпидемии COVID-19 в нашей стране", - сказал он.

Он также уточнил, что законопроект не предусматривает других мер борьбы против эпидемии коронавируса.

Будущий закон не предусматривает ни продолжения после 31 июля возможности восстановления чрезвычайного санитарного положения, ни возврата к санитарным или вакцинным пропускам для доступа в ряд многолюдных мест.

При этом файлы с информацией о результатах проведенных тестов на наличие коронавирусной инфекции и о вакцинации граждан будут храниться до 31 марта следующего года, так как "нельзя позволить себе остановить наблюдение за распространением вируса".