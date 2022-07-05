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Число зараженных COVID-19 в мире превысило 550 миллионов

Число зараженных COVID-19 в мире превысило 550 миллионов

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на 4 июля достигло 550 млн 33 тыс. 846.

Как передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU,  об этом  свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 340 тыс. 147 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро понедельника – 816,3.


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