Число зараженных COVID-19 в мире превысило 550 миллионов
12:15, 5 Июль 2022
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на 4 июля достигло 550 млн 33 тыс. 846.
Как передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 340 тыс. 147 человек.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро понедельника – 816,3.
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