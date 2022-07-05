Председатель Конституционного суда Республики Армения Арман Диланян направил поздравительное послание по случаю Дня Конституции.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата Конституционного суда Республики Армения, в послании говорится:

«Уважаемые соотечественники,

Дорогие граждане Республики Армения,

Сердечно поздравляю вас с Днем Конституции и государственных символов.

Будучи уникальным юридическим и политическим соглашением, воплощающим систему сдержек и противовесов, Конституция является живым и живущим документом. Основой конституционно провозглашенной концепции суверенного, демократического, социального, правового государства является действие в соответствии с конституционными ценностями и духом Конституции. Это приоритетнейший императив для всех тех, кто по должности служит нашей Республике. Мы полны решимости и обязаны работать максимально эффективно, не отступая от своей конституционной миссии и служа исключительно укреплению нашего государства.

В различные периоды исторического развития армянский народ всегда проявлял выдержку, благоразумие и доказывал, что настоящая сила нашего общества не в количестве материальных благ, которыми оно обладает, а обретает плоть и кровь из высоких ценностей, принятых нами. Стержнем Конституции Республики Армения является человеческое достоинство, а ее сердцевиной — гражданин с его конституционно закрепленными основными свободами и правами, возможностями и обязанностями. Именно бесперебойная работа этого бьющегося сердца является неоспоримым залогом и гарантией дальнейшего становления наших государственных институтов, продвижения законности, укрепления конституционной культуры и долгосрочного успеха армянской демократии.

Дорогие соотечественники, еще раз поздравляю всех нас с Днем Конституции и государственных символов —5 июля!Желаю мира и благополучия».