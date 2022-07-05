Время в Ереване: 11:07:36,   5 Июль 2022

Арман Диланян направил поздравительное послание по случаю Дня Конституции

Арман Диланян направил поздравительное послание по случаю Дня Конституции

Председатель Конституционного суда Республики Армения Арман Диланян направил поздравительное послание по случаю Дня Конституции.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата Конституционного суда Республики Армения, в  послании говорится:

«Уважаемые соотечественники,

Дорогие граждане Республики Армения,

Сердечно поздравляю вас с Днем Конституции и государственных символов.

Будучи уникальным юридическим и политическим соглашением, воплощающим систему сдержек и противовесов, Конституция является живым и живущим документом. Основой конституционно провозглашенной концепции суверенного, демократического, социального, правового государства является действие в соответствии с конституционными ценностями и духом Конституции. Это приоритетнейший императив для всех тех, кто по должности служит нашей Республике. Мы полны решимости и обязаны работать максимально эффективно, не отступая от своей конституционной миссии и служа исключительно укреплению нашего государства.

В различные периоды исторического развития армянский народ всегда проявлял выдержку, благоразумие и доказывал, что настоящая сила нашего общества не в количестве материальных благ, которыми оно обладает, а обретает плоть и кровь из высоких ценностей, принятых нами. Стержнем Конституции Республики Армения является человеческое достоинство, а ее сердцевиной — гражданин с его конституционно закрепленными основными свободами и правами, возможностями и обязанностями. Именно бесперебойная работа этого бьющегося сердца является неоспоримым залогом и гарантией дальнейшего становления наших государственных институтов, продвижения законности, укрепления конституционной культуры и долгосрочного успеха армянской демократии.

Дорогие соотечественники, еще раз поздравляю всех нас с Днем Конституции и государственных символов —5 июля!Желаю мира и благополучия».

 

 

 

 

 


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]