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Арарат Мирзоян отправится с рабочим визитом в Испанию

Арарат Мирзоян отправится с рабочим визитом в Испанию

5-7 июля министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян с рабочим визитом отправится в Королевство Испанию.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении  информации  Министерства иностранных дел  Республики Армения.

В рамках визита запланированы встречи министра Мирзояна с председателем Конгресса депутатов Меричель Батет, министром иностранных дел Хосе Мануэлем Альбаресом Буэно, генеральным секретарем Всемирной туристской организации ООН Зурабом Пололикашвили.

По итогам встречи министры иностранных дел Армении и Испании выступят с заявлениями для прессы.

 

 

 


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