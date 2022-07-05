Арарат Мирзоян отправится с рабочим визитом в Испанию

5-7 июля министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян с рабочим визитом отправится в Королевство Испанию.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении информации Министерства иностранных дел Республики Армения.

В рамках визита запланированы встречи министра Мирзояна с председателем Конгресса депутатов Меричель Батет, министром иностранных дел Хосе Мануэлем Альбаресом Буэно, генеральным секретарем Всемирной туристской организации ООН Зурабом Пололикашвили.

По итогам встречи министры иностранных дел Армении и Испании выступят с заявлениями для прессы.