Землетрясение в 11 км к востоку от села Ашоцк

5 июля в 00:33 часов по местному времени (4 июля в 20:33 по Гринвичу) Территориальной сетью службы сейсмической защиты МЧС РА зарегистрировано землетрясение с координатами: 41․04 градусов северной широты и 43․99 градусов восточной долготы, Армения, в 11 км к востоку от села Ашоцк, глубина очага —10 км, магнитуда — 2.4.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения.

Сила подземных толчков в эпицентре составила 3 балла. Землетрясение ощущалось в селах Ашоцк, Газанчи и Мусаелян Ширакской области — 3 балла, а также в городе Гюмри — силой 2-3 балла.