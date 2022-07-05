Европейские индексы - 04-07-22

МОСКВА, 5 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 4 июля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.31% и составил 12773.38 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.40% и составил 5954.65 пункта, британский FTSE вырос на 0.89% и составил 7232.65 пункта, а российский RTSI снизился на 2.16% и составил 1249.00 пункта.