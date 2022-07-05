Цены на цветные металлы - 04-07-22

ЛОНДОН, 5 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 4 июля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.82% и составила 2464.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.52% и составила 8006.00 долларов США, цена на свинец выросла на 1.19% и составила 1957.50 долларов США, цена на никель выросла на 3.09% и составила 22499.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.19% и составила 26600.00 долларов США, цена на цинк выросла на 2.94% и составила 3118.00 долларов США, цена на молибден снизилась на 0.35% и составила 37765.14 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 65445.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.