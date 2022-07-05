Армения отмечает День Конституции

С восстановлением независимости Республики Армения неизбежным стало принятие новой – национальной конституции. Конституция была принята 5 июля 1995 года всенародным референдумом, позже в нее были внесены поправки (референдумами 2005, 2015 годов). После принятия Конституции 5 июля стал государственным праздником - Днем Конституции.

Конституция Республики Армения - основа правовой системы Армении, основной закон страны, которому должны соответствовать все другие законы и правовые акты. Конституция также является ценностно-идеологическим документом, определяющим самые основные принципы организации общества, к практическому применению и укреплению которых должно стремиться государство.

«Армянский народ, опираясь на основополагающие принципы и национальные цели армянской государственности, закрепленные в Декларации независимости Армении, осуществил священный завет своих свободолюбивых предков о восстановлении суверенного государства, посвященного укреплению и процветанию Родины – с целью обеспечения свободы для потомков, всеобщего процветания и гражданского согласия, подтверждая приверженность общечеловеческим ценностям, принимает Конституцию Республики Армения», - этими строками начинается Конституция РА.

Конституция закрепила суть Республики Армения как суверенного, демократического, правового и социального государства, провозгласила основные права и свободы человека и гражданина, определила форму управления республикой – на основе принципа разделения законодательной, исполнительной и судебной властей.

5 июля в Армении – нерабочий день.