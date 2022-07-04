В Анкаре сообщили о проведении переговоров между военными делегациями Турции и Украины

Военные делегации Турции и Украины в понедельник провели переговоры в Анкаре. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило турецкое военное ведомство.

"На встрече состоялся обмен мнениями по двусторонним и региональным вопросам, касающимся обороны и безопасности", - говорится в сообщении Минобороны Турции в Twitter.

Уровень представительства на переговорах не уточняется.

По данным телеканала NTV, на встрече, в частности, обсуждался вопрос создания координационного центра в Стамбуле по вывозу украинского зерна.

Глава турецкого Минобороны Хулуси Акар сообщил в середине июня о создании между военными ведомствами Турции, России и Украины горячей линии для координации вопросов вывоза украинского зерна, за которую отвечают генералы армий трех стран.