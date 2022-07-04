Американка съела 40 хот-догов за десять минут и одержала победу в конкурсе

Американка Мики Судо вернула себе титул чемпиона по поеданию хот-догов, съев 40 сосисок за 10 минут во время конкурса, проходящего ежегодно в Нью-Йорке в День независимости США, тем не менее, ей не удалось побить принадлежащий ей мировой рекорд в 48 с половиной штук.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, четвертого июля в США празднуется День независимости страны. Судо была бессменной победительницей конкурса среди женщин с 2014 года. Однако в 2020 году она не принимала участие в конкурсе по причине беременности. Тогда ее землячка Мишель Леско съела 30 хот-догов. Сегодня Леско стала второй, одолев лишь 26 сосисок. Трансляцию конкурса ведет телеканал ESPN.

Первое состязание по поеданию хот-догов на скорость прошло в 1916 году, когда ирландец Джим Маллен съел 13 сосисок за 12 минут. Якобы он сделал это на спор. С тех пор конкурс проводился регулярно и прерывался лишь в годы Второй мировой войны.

В 2011 году организаторы решили проводить отдельный турнир среди женщин, так как состязание начало набирать популярность среди дам.

В этот раз в соревновании принимали участие 10 женщин. На третьем месте оказалась Сара Родригес, съевшая 23 хот-дога, что на один меньше, чем в 2021 году.