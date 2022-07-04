США могут сыграть важную роль в нормализации отношений между Баку и Ереваном: Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что США могут сыграть важную роль в нормализации отношений между Баку и Ереваном.

"В период, когда сформировались благоприятные условия для установления устойчивого мира и экономического прогресса на Южном Кавказе, мы верим, что США могут сыграть важную роль в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, открытии коммуникаций, налаживании контактов между людьми", - как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, говорится в поздравлении Алиева президенту США Джо Байдену по случаю Дня независимости.

Президент Азербайджана также выразил мнение, что США могут внести "существенный вклад в процесс подготовки мирного договора между Арменией и Азербайджаном".