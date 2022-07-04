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На территории посольств РФ и КНР в Армении бомб не обнаружено

На территории посольств РФ и КНР в Армении бомб не обнаружено

На территории посольств РФ и КНР в Армении бомб обнаружено не было. 

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, в Национальный центр кризисного управления МЧС Армении 4 июля в 17:15 поступила информация о том, что в посольствах Российской Федерации и Китайской Народной Республики в Армении заложено взрывное устройство.

На место выехали спасатели, врачи, кинологическая группа и другие сотрудники службы.

Сотрудники посольств РФ и КНР в Армении сообщили, что в помощи спасателей необходимости нет, бомбы на месте не обнаружено.


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