Вице-премьер Матевосян принял секретаря Западного направления МИД Индии Санджая Верму

Вице-премьер Амбарцум Матевосян принял секретаря Западного направления МИД Индии Санджая Верму, который находится в Армении для участия в 8-м заседании Армяно-индийской межправительственной комиссии по сотрудничеству в сферах торговли, экономики, технологий, науки, образования и культуры.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, на встрече также присутствовали посол Индии в Армении Кишан Дан Деваль, заместитель министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян и другие.

Приветствуя гостей, вице-премьер Матевосян высоко оценил проведение в Армении 8-го заседания Межправительственной комиссии и подчеркнул, что это хорошая возможность для стимуляции межгосударственных отношений двух стран по ряду направлений, особенно в сферах торговли, экономики, здравоохранения и образования.

В ходе встречи в числе других вопросов стороны также обсудили перспективы реализации проектов международной транспортной коммуникации в регионе.

Вице-премьер Матевосян подчеркнул, что Армения стремится к более амбициозной повестке дня со своими индийскими друзьями и готова активизировать армяно-индийское сотрудничество на институциональном уровне и на уровне взаимных контактов.

Амбарцум Матевосян, сообщив, что правительство Армении вкладывает большие инвестиции в направлении развития инфраструктуры, отметил, что ожидает также активного участия индийских строительных организаций в этих крупных тендерах.

В завершение встречи стороны выразили готовность к развитию существующих между двумя странами отношений.