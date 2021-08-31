Предстоящие на 5 июля мероприятия
18:05, Июль 04, 2022
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- 18:47 В МЧС Армении поступила информация о том, что в посольствах РФ и КНР заложено взрывное устройство
- 18:13 Правительство делает все возможное для выполнения всех консультационных требований GRECO: министр юстиции
- 18:05 Предстоящие на 5 июля мероприятия
- 17:57 Турецкая текстильная компания подала в Стамбульский суд долговой иск против министерства обороны Азербайджана
- 17:24 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 04-07-22
- 17:23 Азиатские индексы - 04-07-22
- 17:11 ВСС не удалось избрать нового председателя: обязанности председателя ВСС будет исполнять Сергей Чичоян
- 16:57 В футбольном клубе «Урарту» появился новый нападающий
- 16:40 Графический роман "Маштоц: не очень точная история» скоро будет доступен для публики в печатном виде
- 16:36 В Ереване состоится Международная олимпиада по биологии
- 16:26 Посол РФ в КНР: Москва готова обсудить включение Индии и Бразилии в СБ ООН
- 16:15 Три представителя Армении стали победителями международного конкурса юных пианистов
- 15:46 На рынке недвижимости наблюдается большая активность. цены на продажу и аренду квартир выросли
- 15:41 Премьер-министр Армении принял президента Фонда поддержки национальной демократии Деймона Уилсона
- 15:33 Температура воздуха в республике с 5 по 9 июля постепенно повысится на 3-5 градусов
- 15:24 ВВС Бразилии перехватили самолет с 500 кг кокаина
- 14:35 Инфляция в Грузии в июне замедлилась до 12,8%
- 14:18 Состоялась встреча министров иностранных дел Ирана и Азербайджана
- 14:15 Решениями ВСС полномочия Гагика Джангиряна и Липарита Меликджаняна считаются прекращенными
- 14:11 Эксперт: наращивание военной мощи НАТО может нарушить структуру безопасности в Европе
- 13:52 11 предметов, более 550 претендентов - стартовал второй этап единых вузовских экзаменов
- 13:51 Армения и Индия подписали меморандум о взаимопонимании
- 13:02 Арарат Мирзоян подчеркнул большой потенциал сотрудничества с Индией во многих сферах
- 12:52 За последнюю неделю в Армении подтверждено 174 новых случая коронавируса, смертные случаи не зарегистрированы
- 12:46 В резиденции президента РА состоялась церемония приведения судей к присяге
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