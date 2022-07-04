Турецкая текстильная компания подала в Стамбульский суд долговой иск против министерства обороны Азербайджана: компания утверждает, что не смогла получить от азербайджанского покупателя 157.000 долларов за проданную ткань.

Как передает Арменпресс, по сообщениям турецких СМИ, сторонами по долговому иску, который рассматривается в 7-м коммерческом суде первой инстанции Стамбула, являются компания Öztek Tekstil Terbiye Tesisleri San. ve Тic. AŞ и министерство обороны Азербайджана.

Согласно обвинительному заключению, вопрос, ставший причиной судебной тяжбы, связан с договором, заключенным в 2015 году, по которому компания Öztek Tekstil Terbiye Tesisleri San. ve Тic. AŞ с 2017 года поставляла министерству обороны Азербайджана ткань для военного обмундирования, однако деньги за проданный товар так и не заплатила.

После того, как переговоры о выплате долга результатов не дали, турецкая компания обратилась в суд, начавшийся несколько дней назад.

Однако из-за того, что азербайджанская сторона не представила своей позиции относительно претензий истца, судебное заседание было перенесено на середину ноября.