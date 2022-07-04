Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 04-07-22

ЕРЕВАН, 4 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 4 июля, курс доллара США сократился на 0.43 драмa и составил 407.52 драм. Курс евро сократился на 0.45 драмa и составил 425.90 драм. Курс российского рубля сократился на 0.05 драмa и составил 7.41 драм. Курс британского фунта вырос на 2.91 драмa и составил 494.73 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 281.26 драмa и составила 23550.32 драм. Цена серебра сократилась на 9.32 драмa и составила 258.44 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.