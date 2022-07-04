Азиатские индексы - 04-07-22

ТОКИО, 4 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 4 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.84% и составил 26153.81 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.34% и составил 1869.71 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.53% и составил 3405.43 пункта, а HANG SENG снизился на 0.13% и составил 21830.35 пункта.