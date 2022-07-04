ВСС не удалось избрать нового председателя: обязанности председателя ВСС будет исполнять Сергей Чичоян

В результате голосования не удалось избрать председателя Высшего судебного совета, а старший по возрасту член подал заявление об уходе с должности и.о. председателя Высшего судебного совета, и, таким образом, обязанности председателя ВСС будет исполнять следующий по старшинству член Сергей Чичоян. Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-секретарь ВСС Лилит Шабоян.

В соответствии со статьей 84 конституционного закона Судебный кодекс Республики Армения, сегодня, 4 июля, в Высшем судебном совете состоялось голосование, в результате которого председатель Совета не был избран.

Согласно закону, обязанности председателя ВСС должен исполнять старший по возрасту член Совета», - говорится в сообщении

Однако Степан Микаелян, который является самым старшим членом ВСС, подал заявление об уходе с должности и.о.

Согласно решению Совета, обязанности председателя ВСС будет исполнять следующий по старшинству член Сергей Чичоян.

1 июля ВСС сообщил, что исполняющий обязанности председателя Высшего судебного совета Гагик Джангирян подал в отставку в связи с проблемами со здоровьем.