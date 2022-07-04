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В футбольном клубе «Урарту» появился новый нападающий

В футбольном клубе «Урарту» появился новый нападающий

В футбольном клубе «Урарту» появился новый игрок. Как сообщает Арменпресс, клуб подписал контракт с российским нападающим Леоном Сабуа. Сабуа является воспитанником российского «Краснодара» и на протяжении всей своей карьеры играл в разных возрастных командах клуба. 

Сезон 2021/22 21-летний нападающий провел в составе «Краснодара», представляющего российскую премьер-лигу, приняв участие в одном матче.

Стоит отметить, что Сабуа принимал участие в матчах группового этапа Лиги чемпионов в составе «Краснодара» против таких клубов как «Челси» и «Севилья».

«Поздравляем Леона Сабуа и желаем ему удачи нашей команде», - говорится в официальном релизе клуба.


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