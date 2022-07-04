ЕРЕВАН, 4 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Бекор Папазян, директор по развитию Центра креативных технологий «Тумо», и Армен Мартиросян, директор медиахолдинга «Антарес», подписали контракт о печати восточноармянской версии графического романа «Маштоц: не очень точная история».



Как сообщает «Арменпресс», графический роман создан анимационным стартапом Yelling, созданным в Центре креативных технологий «Тумо» при спонсорской поддержке Фонда Галуста Гюльбенкяна.

Фото։ Айка Бадаляна

Левон Багдасарян, сооснователь стартапа, иллюстратор комиксов и сценарист, отметил, что в нем рассказывается история подростков Езника и Корюна, мирную жизнь которых нарушает их учитель Маштоц, который вовлекает учеников в путешествие, полное приключений и испытаний, чтобы отправиться на величайшую миссию в их жизни.

«Роман наполовину документальный, наполовину художественный. Мы современными средствами переосмыслили историю Вардапета, создав графическую стену, говорящую на привлекательном для молодежи языке», - подчеркнул Багдасарян.



Директор по развитию «Тумо» Бекор Папазян сказал, что они рады тому, что Фонд Гюльбенкяна и издательский дом «Антарес» являются их партнерами в реализации этой важной инициативы.



«Представление новаторского характера характера Маштоца и изобретения армянской письменности даст читателю возможность заново открыть для себя связь с событиями, которые кажутся такими незрелыми», - сказал Папазян.



Директор медиахолдинга «Антарес» Армен Мартиросян отметил, что они всегда открыты для интересного сотрудничества и новых инициатив и уверены, что это сотрудничество будет плодотворным.



«Я рад, что совсем скоро, в сотрудничестве с Центром креативных технологий «Тумо», мы представим публике совершенно новый и оригинальный графический роман, в котором отражена жизнь и деятельность одного из великих армян - Месропа Маштоца, представляя его читателю в совершенно новом формате", - сказал Мартиросян.



Комикс будет издан Центром креативных технологий «Тумо» и холдингом «Антарес Медиа» в течение текущего года.