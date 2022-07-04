Время в Ереване: 11:07:36,   4 Июль 2022

В Ереване состоится Международная олимпиада по биологии

В Ереване состоится Международная олимпиада по биологии

ЕРЕВАН, 4 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. С 10 по 18 июля в Ереване пройдет 33-я международная олимпиада по биологии.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве образования, науки, культуры и спорта РА.

В рамках Олимпиады в Армению прибудут студенческие делегации из 64 стран, 3 стран-наблюдателей, делегации международного жюри, а также сопровождающие студенческие делегации.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]