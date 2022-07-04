В Ереване состоится Международная олимпиада по биологии

ЕРЕВАН, 4 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. С 10 по 18 июля в Ереване пройдет 33-я международная олимпиада по биологии.



Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве образования, науки, культуры и спорта РА.



В рамках Олимпиады в Армению прибудут студенческие делегации из 64 стран, 3 стран-наблюдателей, делегации международного жюри, а также сопровождающие студенческие делегации.