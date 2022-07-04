Температура воздуха в республике с 5 по 9 июля постепенно повысится на 3-5 градусов







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5-7 июля, 9-го будет наблюдаться погода без осадков. Ветер: юго-восточный, 2-5 м/с, во время грозы ожидается усиление ветра со скоростью 17-22 м/с. В вечерние часы в Араратской долине ветер усилится до 15-20 м/с.



С 5 по 9 июля температура воздуха постепенно повысится на 3-5 градусов.



4 июля в Арцахе ожидаются дождь с грозой, 5 июля - без осадков. ЕРЕВАН, 4 ИЮЛЯ, ЕРЕВАН. Погода без осадков ожидается в Ереване во второй половине дня 4-го, 5-9 июля. В вечерние часы также возможно усиление ветра скоростью 15-20 м/с. Температура воздуха в столице составит 29-31 градус.Как сообщает «Арменпресс» , об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга, отмечая, что днем 4-го июня в Сюнике и Арцахе, а во второй половине дня 8-го июля в некоторых районах пройдут кратковременные дожди с грозой. В некоторых районах также возможен град.5-7 июля, 9-го будет наблюдаться погода без осадков. Ветер: юго-восточный, 2-5 м/с, во время грозы ожидается усиление ветра со скоростью 17-22 м/с. В вечерние часы в Араратской долине ветер усилится до 15-20 м/с.С 5 по 9 июля температура воздуха постепенно повысится на 3-5 градусов.4 июля в Арцахе ожидаются дождь с грозой, 5 июля - без осадков.