Инфляция в Грузии в июне замедлилась до 12,8%

Годовая инфляция в Грузии в июне текущего года составила 12,8%. Месяцем ранее этот показатель составлял 13,3%, говорится в опубликованных в понедельник статистических данных Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" ("Грузстат"), передает Арменпресс.

Больше всего в июне в годовом исчислении выросли цены на фрукты и виноград (2,2%), кофе, чай и какао (1,2%), хлеб и хлебопродукты (1%), масла и жиры (0,9%). Вместе с тем в Грузии подешевели овощи (- 4,2%).

Инфляция в годовом исчислении стала расти в Грузии с марта 2021 года. Для сдерживания инфляционных процессов Национальный банк республики стал ужесточать монетарную политику, повысив ставку рефинансирования до 11% годовых.

Национальный банк Грузии надеялся, что к концу 2022 года показатель инфляции сократится до целевых 3%, но из-за ситуации вокруг Украины, очевидно, этого достичь не удастся.