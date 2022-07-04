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Состоялась встреча министров иностранных дел Ирана и Азербайджана

Состоялась встреча министров иностранных дел Ирана и Азербайджана
ЕРЕВАН, 4 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Состоялась встреча министра иностранных дел Ирана Хосейна Эмира Абдоллахиана и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.

Как сообщает «Арменпресс», об этом распространило сообщение МИД Ирана.

Встреча состоялась в рамках официального визита министра иностранных дел Азербайджана в Иран.

Отмечается, что стороны обсудили вопросы, касающиеся двусторонних отношений, а также региональные и международные аспекты.
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