Эксперт: наращивание военной мощи НАТО может нарушить структуру безопасности в Европе

Наращивание военного потенциала НАТО может усилить внутреннюю напряженность в альянсе и нарушить структуру европейской безопасности. Как передает Арменпресс, такое мнение высказал в понедельник корреспонденту ТАСС исполнительный директор Центра России и центральноазиатских исследований Шанхайской академии общественных наук Ли Лифань.

"Наращивание военного потенциала является частью усилий НАТО по расширению на восток, и это делается в большей степени, чтобы воодушевить и ввести в заблуждение некоторые восточноевропейские страны. Для этого потребуются финансы и шаги для налаживания организационной структуры, что невозможно сделать в одночасье. Напротив, это может усилить внутреннюю напряженность и нарушить структуру европейской безопасности, что не отвечает интересам мира во всем мире", - сказал эксперт, комментируя принятое на саммите альянса в Мадриде решение увеличить военное присутствие на восточном фланге, а также нарастить Силы быстрого реагирования НАТО с 40 тыс. до более чем 300 тыс. человек.

По итогам саммита 28-30 июня в Мадриде была принята новая Стратегическая концепция НАТО, которая считается дорожной картой альянса на следующие 10 лет. Россия в ней названа "самой значительной угрозой". В документе впервые в истории НАТО упоминается Китай, который, хотя и не рассматривается как прямой военный противник, назван системным вызовом и конкурентом.