11 предметов, более 550 претендентов - стартовал второй этап единых вузовских экзаменов
13:52, 4 Июль 2022
ЕРЕВАН, 4 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. 4 июля в Армении стартовал второй тур совместных вузовских экзаменов. Как сообщает «Арменпресс», Центр оценки и тестирования сообщает, что по географии экзамен сдали 2 абитуриента, по биологии - 63.
Экзамены по иностранному языку пройдут 5 июля: 77 человек будут сдавать экзамены по английскому языку, 2 – по французскому и 1 – по немецкому. На испанском и итальянском языках в этом туре претендентов не было, персидский также не прошел в первом туре.
6 июля на экзамен по армянскому языку и армянской литературе подали заявки 71 абитуриент, а 7 июля на экзамен по математике - 145 абитуриентов. 8 июля историю сдадут 23 абитуриента, а физику - 91 абитуриент. Экзаменационный период заканчивается 9 июля экзаменами по русскому языку /17 абитуриентов/ и химии /59 абитуриентов/. Всего первоначальное количество сдавших ЕГЭ по 11 предметам в течение 6 экзаменационных дней составляет 551 человек.
На данном этапе существует один экзаменационный центр по всей стране, в Давидашенской средней школе № 189, два центра выделены только для математики, также в средней школе № 190.
Оценки будут опубликованы на следующий день после экзамена, апелляции могут быть поданы немедленно в течение 24 часов с момента получения оценки. Итоги конкурса с результатами как основного, так и дополнительного тура совместных экзаменов будут опубликованы 18 июля, после чего состоится дополнительный тур конкурса на оставшиеся вакантные места. В этом конкурсе могут участвовать лица, получившие положительные оценки и исключенные из основного конкурса. В дополнительном конкурсе абитуриент может указать 6 профессий, конкурс проводится по порядку подачи заявок.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм