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Армения и Индия подписали меморандум о взаимопонимании

Армения и Индия подписали меморандум о взаимопонимании
ЕРЕВАН, 4 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. По итогам 8-го заседания армяно-индийской межправительственной комиссии по ряду направлений были подписаны согласованный протокол заседания и меморандум о взаимопонимании. Как сообщает «Арменпресс», об этом распространило сообщение МИД РА.

"По итогам 8-го заседания армяно-индийской межправительственной комиссии по сотрудничеству в сферах торговли, экономики, технологий, науки, образования и культуры согласован протокол заседания и соглашение между Правительством Республики Армения и Правительством Республики Индия, которые будут предоставлены Индией для реализации высокоэффективных программ развития сообществ, подписан меморандум о взаимопонимании по грантовой поддержке», - говорится в сообщении.
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