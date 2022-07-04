Арарат Мирзоян подчеркнул большой потенциал сотрудничества с Индией во многих сферах

ЕРЕВАН, 4 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Секретарь Западного отдела МИД Индии Санджай Верма прибыл в Армению для участия в 8-м заседании армяно-индийской межправительственной комиссии по сотрудничеству в сферах торговли, экономики, технологий, науки, образования и культуры. Как передает корреспондент «Арменпресс», 4 июля в МИД РА состоялась беседа министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и Санджая Верма тет-а-тет, после чего началось 8-е заседание армяно-индийской межправительственной комиссии.



Открывая заседание, министр Арарат Мирзоян приветствовал своего индийского коллегу и всех участников заседания, подчеркнув, что всестороннее углубление и развитие отношений с Индией является одним из приоритетов внешней политики Армении.



«Отрадно видеть, что Индия с ее яркой демократией и динамичной экономикой сегодня добивается значительных успехов во многих областях, способствуя укреплению своей репутации на мировой арене. Армения также высоко оценивает стабилизирующую деятельность Индии в это время глобальных потрясений. Должен с удовлетворением констатировать, что традиционные теплые отношения и взаимная поддержка между нашими народами из глубины веков продолжают укрепляться, а межгосударственные связи расширяться и углубляться", - сказал министр.



По словам Арарата Мирзояна, приезд индийской делегации символичен еще и в том смысле, что в этом, 2022 году, Армения и Индия отмечают 30-летие установления двусторонних дипломатических отношений.



По словам министра, хотя со времени последнего заседания армяно-индийской межправительственной комиссии прошло много времени, стороны проделали большую работу в направлении развития армяно-индийских отношений и сотрудничества. Мирзоян напомнил, что в последнее время имели место взаимные визиты на высоком уровне, идет активное сотрудничество в рамках международных структур, Армения и Индия организовали бизнес-форумы и встречи.



В частности, в октябре 2021 года состоялся очень важный визит министра иностранных дел Индии Джайшанкара в Армению, в ходе которого была разработана амбициозная дорожная карта армяно-индийского сотрудничества, которая целенаправленно претворяется в жизнь. А в апреле этого года делегация во главе с министром иностранных дел Армении отбыла в Индию. В ходе рабочего визита Арарат Мирзоян также имел встречи с руководством Индии, что предоставило хорошую возможность для продолжения армяно-индийского диалога.



"Мы придаем большое значение тому, что в ходе визита в апреле мы отправились в Индию с достаточно серьезными экономическими предложениями, организовав бизнес-форумы в Нью-Дели и Мумбаи и тем самым значительно поспособствовав сотрудничеству деловых кругов наших стран", - подчеркнул министр Мирзоян. .



Министр иностранных дел с удовлетворением отмечает тот факт, что за последние 5-6 лет товарооборот между Арменией и Индией резко увеличился, и если в 2016 г. двусторонний товарооборот составил около 21 млн долларов, то в 2021 г. в результате объем двусторонней торговли достиг 181 миллиона долларов. Конечно, эти цифры не отражают весь потенциал армяно-индийского торгово-экономического сотрудничества, и армянская сторона ожидает резкого увеличения объемов торговли в ближайшие годы.



«Думаю, наши индийские партнеры согласятся, что нам предстоит многое сделать для развития нашего сотрудничества в сферах информационных технологий и связи, фармацевтики, науки, образования. Должен также отметить, что оборонная и военно-техническая сферы, сельское хозяйство, транспорт, гражданская авиация, туризм также имеют большой потенциал и являются чрезвычайно перспективными для обеих стран. Постоянные обсуждения в этих направлениях превратятся в практические договоренности и новые возможности для наших правительств и предпринимателей", - добавил глава МИД Армении.



В этом контексте следует отметить техническую помощь Индии Армении в области высоких и информационных технологий, в частности, создание в Ереване Армяно-индийского центра передового опыта в области информационных и телекоммуникационных технологий, а также открытие двух компьютерных залов. в двух районных школах.



Армения и Индия эффективно сотрудничают в сфере территориального развития. В этой связи министр Мирзоян приветствует подписание меморандума между Правительством РА и Правительством Республики Индии о предоставлении Индией грантовой поддержки для реализации высокоэффективных программ развития общин, которое состоится в завершение 8-го армяно-индийского межправительственного заседания.



Министр Мирзоян также подчеркнул важность эффективного сотрудничества Армении и Индии в гуманитарной сфере, включающей как образовательные, так и культурные программы. На данный момент в Армении обучается около 2200 индийских студентов, в основном по медицинским специальностям, и есть возможность усовершенствовать и расширить программу образовательного обмена и в этой сфере.

Журналист: Арам Саргсян



Фотограф: Айк Манукян