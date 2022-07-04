В резиденции президента РА состоялась церемония приведения судей к присяге
ЕРЕВАН, 4 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. 4 июля в президентской резиденции с участием Президента Республики Ваагна Хачатуряна состоялась церемония вступления в должность судей Кассационного суда Артура Давтяна, Липарита Меликджаняна и Геворга Гезаляна.
Как сообщили «Арменпресс» в аппарате президента, Ваагн Хачатурян поздравил новоназначенных судей и пожелал им успехов в их ответственной работе.
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