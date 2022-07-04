БРИКС готовится расширяться. Членами объединения могут стать Аргентина и Иран

Участники БРИКС - Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР - уже запустили подготовительный процесс, который предполагает расширение объединения. И хотя, по словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, быстрых решений на этот счет ждать не стоит, обсуждение новых кандидатур уже началось, передает Арменпресс.

Заявки на вступление в БРИКС подали Аргентина и Иран. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что есть также "целый ряд других стран, которые также упоминаются в дискуссиях". Немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung утверждала, что среди претендентов на членство в объединении также Египет и Индонезия.

Кто и когда вступит в БРИКС, определит консенсус нынешних участников объединения - Россия и Китай уже поддержали тенденцию на расширение. Ключевыми же в этом решении будут, как указывал Лавров, "обеспечение дальнейшей эффективности, повышение практической отдачи от работы этой структуры".